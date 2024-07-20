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В центре Киева снесли историческую Усадьбу Зеленских, полиция расследует

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 16:20
В центре Киева снесли историческую Усадьбу Зеленских, полиция расследует
снесенное историческое здание, фото полиции

В центре Киева на улице Конисского в пятницу незаконно снесли Усадьбу Зеленских – историческое здание, построенное в 1890 году, полиция открыла производство.

Источник: Департамент охраны культурного наследия КГГА, полиция Киева

Детали: Департамент охраны культурного наследия КГГА заявил, что Усадьбу Зеленских по адресу ул. Конисского, 22 снесли несанкционированно и призвал правоохранителей вмешаться в ситуацию.

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"Шокирующая ситуация! То, что сейчас происходит – дерзкое и циничное самоуправство! Городская власть и Департамент охраны культурного наследия возмущены произошедшей ситуацией. Руководитель Департамента охраны культурного наследия, представители благоустройства, городской власти, общественных организаций, жители оперативно прибыли на место событий. Считаем, что правоохранительные органы должны дать свою оценку и привлечь виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

В департаменте КГГА добавили, что всего два дня назад общественная организация "Наследие Киев" подала в департамент пакет доработанной учетной документации о присвоении зданию на ул. Конисского, 22 статуса памятника. Этот шаг является частью подписанного ранее с Департаментом охраны культурного наследия КГГА плана действий по реализации петиции №12870 "Сохранить историческую усадьбу Зеленских", которая была поддержана городским головой.

Полиция Киева сообщила, что по данному факту расследуется уголовное производство, начатое по части 2 статьи 298 Уголовного кодекса Украины (Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей). Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия. Техника, с помощью которой осуществлялись работы по сносу здания изъята.

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Дословно полиция: "Вчера вечером в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Александра Конисского неизвестные лица с помощью тяжелой строительной техники снесли дом, построенный в конце XIX века. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу. Полицейские установили местонахождение техники и изъяли ее, решается вопрос о ее аресте".

Темы: Киевстроительствоисторияполиция
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