Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Росіяни влучили в магазин на Харківщині: 4 поранених

Катерина ТищенкоСубота, 20 липня 2024, 16:51
Росіяни влучили в магазин на Харківщині: 4 поранених
Івашки на Харківщині, deepstatemap

Внаслідок російського удару FPV-дроном по селу Івашки на Харківщині четверо цивільних дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "О 15.40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки.

Реклама:

Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.

Наразі їх госпіталізують до лікарні".

Теми: Харківська областьвійнабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фехтуванняХарлан здолала угорку Мартон і вийшла до півфіналу Парижа-2024

фотоУ Німеччині стався вибух на хімічному заводі концерну BASF: 14 постраждалих

фотоПісля розгрому "вагнерівців" у Малі туареги сфотографувалися з прапором України

відеоКонтррозвідник Червінський: Я готовий йти у політику

Паспорти РФ знайшли у власників мережі, яка надає українцям "швидкі" гроші

FT: На випадок перемоги Трампа ЄС розробляє стратегію "батога і пряника"

Усі новини...
Харківська область
Росіяни вдарили по Чугуєву: 9 поранених, серед них дитина
Росіяни вдарили по Куп’янщині − убили жінку та поранили двох чоловіків
У Вовчанську на Харківщині двоє людей підірвались на вибухівці
Останні новини
17:12
фехтуванняХарлан здолала угорку Мартон і вийшла до півфіналу Парижа-2024
17:02
Сцена з відкриття Олімпіади, що обурила християн, виявилась не про "Таємну вечерю"
16:39
Чи пов’язані тривожність і розвиток деменції? Вчені стверджують, що так
16:36
У німецькому уряді відповіли на погрози Путіна через "Томагавки"
16:27
фотоУ Німеччині стався вибух на хімічному заводі концерну BASF: 14 постраждалих
16:26
плаванняРоманчук про виліт з дистанції 800 метрів на Олімпіаді: Я в повному розпачі
16:26
"Радіо Свобода": Генштаб проти звільнення від військової служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років
16:18
Україна може перейти на нову систему класифікації підприємництва: введуть нові категорії
16:11
фотоПісля розгрому "вагнерівців" у Малі туареги сфотографувалися з прапором України
16:08
Ексдиректора управління "Київводоканалу" судитимуть за мільйонні переплати за труби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: