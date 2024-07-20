Росіяни влучили в магазин на Харківщині: 4 поранених
Субота, 20 липня 2024, 16:51
Внаслідок російського удару FPV-дроном по селу Івашки на Харківщині четверо цивільних дістали поранень.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "О 15.40 окупанти FPV-дроном вдарили по селу Івашки.
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Унаслідок влучання у магазин четверо цивільних отримали різного ступеню поранення. Попередньо: двоє чоловіків 48 та 33 років, дві жінки 62 та 44 років.
Наразі їх госпіталізують до лікарні".