Россияне ударили по магазину на Харьковщине: 4 раненых

В результате российского удара FPV-дроном по селу Ивашки на Харьковщине четверо гражданских получили ранения.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "В 15.40 оккупанты FPV-дроном ударили по селу Ивашки.

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В результате попадания в магазин четверо гражданских получили различной степени ранения. Предварительно: двое мужчин 48 и 33 лет, две женщины 62 и 44 лет.

Сейчас их госпитализируют в больницу".