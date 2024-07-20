Шольц: З огляду на історію Німеччини, маємо бути на боці України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у промові з нагоди 80-річчя невдалого замаху на Адольфа Гітлера назвав підтримку України питанням історичної відповідальності Німеччини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Пряма мова: "З огляду на нашу власну історію, для Німеччини в цій ситуації може бути лише одне місце: на боці України. У 2024 році ми не можемо відзначати це 20 липня, не думаючи про відважних громадян України, які більше двох років чинили опір злочинній російській агресивній війні".

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Деталі: Говорячи про керівника РФ Володимира Путіна, німецький канцлер сказав, що нині триває війна, "якою російські правителі відверто переслідують мету завоювання України і знищення її як суверенної країни – через 79 років після закінчення Другої світової війни і 79 років після набуття чинності Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Шольц окремо закликав німців до пильності у питанні захисту демократії.

"Демократія залежить від участі громадян, їхнього ставлення один до одного з повагою і протистояння всім формам мізантропії та екстремізму. Ті, хто бореться проти нашої демократії, завжди будуть зустрічати наш рішучий опір", – запевнив канцлер.

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Довідка: 20 липня 1944 року офіцери Вермахту на чолі з графом фон Штауффенбергом марно намагалися вбити Гітлера за допомогою вибухівки і повалити націонал-соціалістичний режим. Гітлер вижив і продовжував розпочату Німеччиною війну ще понад дев'ять місяців.

Що передувало: Канцлер Німеччини раніше підкреслював, що не відмовиться від підтримки України навіть попри те, що вважає це однією з причин падіння популярності свого уряду.

Водночас Шольц встановив окремі червоні лінії в цій підтримці, зокрема постачання далекобійних ракет Taurus і збиття російських дронів і ракет над Україною.