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Шольц: Учитывая историю Германии, мы должны быть на стороне Украины

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 18:37
Шольц: Учитывая историю Германии, мы должны быть на стороне Украины
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц в речи по случаю 80-летия неудачного покушения на Адольфа Гитлера назвал поддержку Украины вопросом исторической ответственности Германии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Прямая речь: "Учитывая нашу собственную историю, для Германии в этой ситуации может быть только одно место: на стороне Украины. В 2024 году мы не можем отмечать это 20 июля, не думая об отважных гражданах Украины, которые более двух лет сопротивлялись преступной российской агрессивной войне".

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Детали: Говоря о руководителе РФ Владимире Путине, немецкий канцлер сказал, что сейчас идет война, "которой российские правители откровенно преследуют цель завоевания Украины и уничтожения ее как суверенной страны – через 79 лет после окончания Второй мировой войны и 79 лет после вступления в силу Устава Организации Объединенных Наций".

Шольц отдельно призвал немцев к бдительности в вопросе защиты демократии.

"Демократия зависит от участия граждан, их отношения друг к другу с уважением и противостояния всем формам мизантропии и экстремизма. Те, кто борется против нашей демократии, всегда будут встречать наше решительное сопротивление", – заверил канцлер.

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Справка: 20 июля 1944 года офицеры Вермахта во главе с графом фон Штауффенбергом тщетно пытались убить Гитлера с помощью взрывчатки и свергнуть национал-социалистический режим. Гитлер выжил и продолжал начатую Германией войну еще более девяти месяцев.

Что предшествовало: Канцлер Германии ранее подчеркивал, что не откажется от поддержки Украины даже несмотря на то, что считает это одной из причин падения популярности своего правительства.

В то же время Шольц установил отдельные красные линии в этой поддержке, в частности поставки дальнобойных ракет Taurus и сбивание российских дронов и ракет над Украиной.

Темы: ШольцГерманияГитлерпомощь Украине
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