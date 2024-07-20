Ізраїль завдав ударів по портовому місту в Ємені

Ізраїль у суботу завдав удару по контрольованому хуситами портовому місту Аль-Худейда в Ємені.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на Al Arabiya та Walla, CNN

Деталі: Як повідомляє CNN, єменські повстанці-хусити звинуватили Ізраїль у серії ударів по західному портовому місту, які сталися наступного дня після того, як хусити заявили про смертельну атаку на ізраїльське місто Тель-Авів.

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Телеканал "Аль-Масіра", яким керують хусити, повідомив про повітряні удари в Аль-Худейді в суботу, спрямовані на нафтові об'єкти, додавши, що є загиблі і поранені.

Це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену. У п'ятницю в Тель-Авіві в результаті атаки безпілотника загинула одна людина і ще щонайменше 10 отримали поранення.

#اليمن 🇾🇪



الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm ВІДЕО ДНЯ July 20, 2024

Як пише "The Times of Israel", арабське видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, заявив, що удар по паливному складу і нафтопереробним заводам в порту Аль-Худейда в Ємені був здійснений спільно Ізраїлем, США і Великобританією. Також стверджувалося, що в атаці брали участь 12 ізраїльських літаків, включаючи винищувачі F-35.

Разом з тим, високопоставлений ізраїльський чиновник в інтерв'ю новинному сайту Walla заявив, що ізраїльські винищувачі самостійно завдали ударів по контрольованому хуситами портовому місту Ель-Худейда в Ємені, пише "The Times of Israel".

Пізніше Армія оборони Ізраїлю у своїй заяві підтвердила, що нещодавно завдала авіаударів по Ємену.

"Винищувачі завдали ударів по військових цілях терористичного режиму Хуті в районі порту Аль-Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.