Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Ізраїль завдав ударів по портовому місту в Ємені

Катерина ТищенкоСубота, 20 липня 2024, 19:32
Ізраїль завдав ударів по портовому місту в Ємені
наслідки удару в Ємені, скріншот відео з соцмереж

Ізраїль у суботу завдав удару по контрольованому хуситами портовому місту Аль-Худейда в Ємені.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на Al Arabiya та Walla, CNN

Деталі: Як повідомляє CNN, єменські повстанці-хусити звинуватили Ізраїль у серії ударів по західному портовому місту, які сталися наступного дня після того, як хусити заявили про смертельну атаку на ізраїльське місто Тель-Авів.

Реклама:

Телеканал "Аль-Масіра", яким керують хусити, повідомив про повітряні удари в Аль-Худейді в суботу, спрямовані на нафтові об'єкти, додавши, що є загиблі і поранені.

Це перший випадок, коли Ізраїль завдав удару по Ємену. У п'ятницю в Тель-Авіві в результаті атаки безпілотника загинула одна людина і ще щонайменше 10 отримали поранення.

Як пише "The Times of Israel", арабське видання Al Arabiya, посилаючись на неназвані джерела, заявив, що удар по паливному складу і нафтопереробним заводам в порту Аль-Худейда в Ємені був здійснений спільно Ізраїлем, США і Великобританією. Також стверджувалося, що в атаці брали участь 12 ізраїльських літаків, включаючи винищувачі F-35.

Разом з тим, високопоставлений ізраїльський чиновник в інтерв'ю новинному сайту Walla заявив, що ізраїльські винищувачі самостійно завдали ударів по контрольованому хуситами портовому місту Ель-Худейда в Ємені, пише "The Times of Israel".

Пізніше Армія оборони Ізраїлю у своїй заяві підтвердила, що нещодавно завдала авіаударів по Ємену.

"Винищувачі завдали ударів по військових цілях терористичного режиму Хуті в районі порту Аль-Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Теми: ІзраїльЄмен
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Дніпрі вбили активіста Михайла Тонконогого: поліція затримала двох підозрюваних

фотоПідозрюваний у вбивстві Фаріон є футболістом-юніором: "Слідство.Інфо" назвало ім'я

відео, фотоУ морі біля Туреччини знайшли гідроцикл із вибухівкою: кажуть, український

В Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Фаріон

Лідер Чехії вважає, що перемовини про мир в Україні потребують залучення РФ і Китаю

Підтоплення тунелів: начальника київського метро відправили під цілодобовий домашній арешт

Усі новини...
Ізраїль
Суд ООН визнав незаконними ізраїльські поселення на окупованих територіях
Збій Windows призвів до проблем у роботі систем охорони здоров'я Британії й Ізраїлю
Під час удару Ізраїлю по ватажку ХАМАС загинуло щонайменше 90 осіб на півдні Гази – АР
Останні новини
20:14
Росіяни скинули бомбу на Кіндійку: постраждало подружжя
20:00
Міненерго продовжує наполягати, що аварія на АЕС - фейк російської пропаганди
19:42
Угорщина непублічно позичила в китайських банків рекордний 1 млрд євро
19:31
В Росії пообіцяли "уповільнення" YouTube на 70%
19:30
відеоТренер "Полісся" Імад Ашур гравцям: Не забуваємо тих, хто захищає нашу країну
19:22
відео"Їздять на фронт, дають лапу": як бойові коти Мавік та Лео тішать прикордонників
19:09
Уряд виділив понад 250 мільйонів на водопостачання для Миколаєва та Кривого Рогу
19:03
Окупанти обстріляли Харківщину, відомо про трьох постраждалих
19:03
В Україні запустили проєкт з обміну колаборантів на полонених українців
19:01
На Олімпійських іграх-2024 встановлено перший світовий рекорд
Усі новини...
Реклама:
Реклама: