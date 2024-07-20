Израиль нанес удары по портовому городу в Йемене

Израиль в субботу нанес удар по контролируемому хуситами портовому городу Аль-Худейда в Йемене.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на Al Arabiya и Walla, CNN

Детали: Как сообщает CNN, йеменские повстанцы-хуситы обвинили Израиль в серии ударов по западному портовому городу, которые произошли на следующий день после того, как хуситы заявили о смертельной атаке на израильский город Тель-Авив.

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Телеканал "Аль-Масира", которым управляют хуситы, сообщил о воздушных ударах в Аль-Худейде в субботу, направленных на нефтяные объекты, добавив, что есть погибшие и раненые.

Это первый случай, когда Израиль нанес удар по Йемену. В пятницу в Тель-Авиве в результате атаки беспилотника погиб один человек и еще по меньшей мере 10 получили ранения.

#اليمن 🇾🇪



الغارات الإسرائيلية استهدفت خزانات النفط في ميناء الحديدة. pic.twitter.com/2dBaJTSQmm ВИДЕО ДНЯ July 20, 2024

Как пишет "The Times of Israel", арабское издание Al Arabiya, ссылаясь на неназванные источники, заявило, что удар по топливному складу и нефтеперерабатывающим заводам в порту Аль-Худейда в Йемене был осуществлен совместно Израилем, США и Великобританией. Также утверждалось, что в атаке участвовали 12 израильских самолетов, включая истребители F-35.

Вместе с тем, высокопоставленный израильский чиновник в интервью новостному сайту Walla заявил, что израильские истребители самостоятельно нанесли удары по контролируемому хуситами портовому городу Эль-Худейда в Йемене, пишет "The Times of Israel".

Позже Армия обороны Израиля в своем заявлении подтвердила, что недавно нанесла авиаудары по Йемену.

"Истребители нанесли удары по военным целям террористического режима Хути в районе порта Аль-Худейда в Йемене в ответ на сотни атак, совершенных против государства Израиль за последние месяцы", - говорится в сообщении ЦАХАЛа.