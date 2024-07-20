ФАБ, FPV-дрон, КАБ: у суботу росіяни продовжили обстріли Донеччини – 4 поранених

Внаслідок російських обстрілів у суботу 20 липня на Донеччині поранення дістали четверо мирних мешканців.

Джерело: речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєвдвєдєва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Так, о 12:00 російська армія обстріляла, ймовірно, з артилерії селище Ямпіль. Внаслідок чого отримав поранення 40-річний місцевий житель, який перебував біля власної оселі.

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Також окупанти атакували місто Лиман, ймовірно, "ФАБ-250" з УМПК. Поранень зазнав містянин 42 років.

О 16:10 окупанти завдали удару по автозаправній станції на території Селидівської ОТГ, попередньо, використавши FPV-дрон. Травмовано 45-річного чоловіка. Йому надали медичну допомогу.

Крім того, під приціл російських військ потрапило місто Торецьк. За попередніми даними, армія держави агресора скинула на місто авіабомби "КАБ-250". Засоби ураження поцілили по житловій забудові, де дістала тілесні ушкодження пенсіонерка 71-року. Її доставили до лікарні з забоєм.

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У населених пунктах пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та гараж. За вказаними фактами розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.