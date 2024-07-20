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ФАБ, FPV-дрон, КАБ: в субботу россияне продолжили обстрелы Донетчины – 4 раненых

Валентина РоманенкоСуббота, 20 июля 2024, 20:03
ФАБ, FPV-дрон, КАБ: в субботу россияне продолжили обстрелы Донетчины – 4 раненых
иллюстративное фото

В результате российских обстрелов в субботу 20 июля в Донецкой области ранения получили четверо мирных жителей.

Источник:  спикер Донецкой областной прокуратуры Анастасия Мевдведева в комментарии "Украинской правде"

Детали: Так, в 12:00 российская армия обстреляла, вероятно, из артиллерии поселок Ямполь. В результате чего получил ранения 40-летний местный житель, который находился возле собственного дома.

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Также оккупанты атаковали город Лиман, вероятно, "ФАБ-250" с УМПК. Ранения получил горожанин 42 лет.

В 16:10 оккупанты нанесли удар по автозаправочной станции на территории Селидовской ОТГ, предварительно, использовав FPV-дрон. Травмирован 45-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь.

Кроме того, под прицел российских войск попал город Торецк.  По предварительным данным, армия государства агрессора сбросила на город авиабомбы "КАБ-250". Средства поражения попали по жилой застройке, где получила телесные повреждения пенсионерка 71-года. Ее доставили в больницу с ушибом.

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В населенных пунктах повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и гараж. По указанным фактам начато досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины, а именно нарушение законов и обычаев войны.

Темы: Донецкая областьвойна
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