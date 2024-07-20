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Міноборони затвердило 4 рівні надання домедичної допомоги військовими

Катерина ТищенкоСубота, 20 липня 2024, 20:37
Міноборони затвердило 4 рівні надання домедичної допомоги військовими
ілюстративне фото armyinform

Міністерство оборони затвердило обсяги надання домедичної допомоги для різних рівнів підготовки військовослужбовців та співробітників Сил оборони та безпеки.

Джерело: Міноборони

Деталі: Нові норми введені наказом Міністерства оборони № 436 від 29 червня 2024 року та зареєстровано Міністерством юстиції 19 липня 2024 року.

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Документ визначає поділ домедичної допомоги на чотири рівні та встановлює перелік навичок та інтервенцій, які використовуються військовослужбовцями для надання допомоги постраждалим. Також міститься перелік лікарських засобів, що застосовуються для надання допомоги постраждалим.

Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова назвала встановлення обсягів домедичної допомоги вкрай важливим кроком, якому передувала велика робота із західними партнерами, бойовими медиками та представниками профільних громадських організацій.

"Документ опрацьовано з Генштабом, представниками видів, окремих родів військ (сил), а також інших складових Сил оборони та безпеки. Наразі маємо систему, яка акумулює найкращий досвід України та країн НАТО. Це дозволить зберегти життя та здоров’я наших захисників на фронті та підвищити якість підготовки з тактичної медицини", - сказала вона.

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У свою чергу, керівниця Департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова заявила, що обсяги надання домедичної допомоги дозволять розробити єдині чіткі стандарти підготовки та типові навчальні програми з тактичної медицини.

Теми: Міноборонимедицина
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