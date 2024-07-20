Минобороны утвердило 4 уровня оказания домедицинской помощи военными

Министерство обороны утвердило объемы оказания домедицинской помощи для различных уровней подготовки военнослужащих и сотрудников Сил обороны и безопасности.

Источник: Минобороны

Детали: Новые нормы введены приказом Министерства обороны № 436 от 29 июня 2024 года и зарегистрированы Министерством юстиции 19 июля 2024 года.

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Документ определяет разделение домедицинской помощи на четыре уровня и устанавливает перечень навыков и интервенций, которые используются военнослужащими для оказания помощи пострадавшим. Также содержится перечень лекарственных средств, применяемых для оказания помощи пострадавшим.

Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова назвала установление объемов домедицинской помощи крайне важным шагом, которому предшествовала большая работа с западными партнерами, боевыми медиками и представителями профильных общественных организаций.

"Документ проработан с Генштабом, представителями видов, отдельных родов войск (сил), а также других составляющих Сил обороны и безопасности. Сейчас имеем систему, которая аккумулирует лучший опыт Украины и стран НАТО. Это позволит сохранить жизнь и здоровье наших защитников на фронте и повысить качество подготовки по тактической медицине", - сказала она.

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В свою очередь, руководитель Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова заявила, что объемы оказания домедицинской помощи позволят разработать единые четкие стандарты подготовки и типовые учебные программы по тактической медицине.