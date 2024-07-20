У неділю в Україні спека до 36°, на заході дощі

У неділю, 21 липня, в Україні місцями спека до 36°, у західних областях і на Вінничині короткочасні дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 21 липня, meteo.gov.ua

Деталі: У більшості західних областей, вдень і на Вінниччині місцями короткочасні дощі, грози (на Закарпатті вдень подекуди значний дощ); на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура у західних та північних областях вночі 14-19°, вдень 24-29° (в Карпатах вночі 10-15°, вдень близько 20°); на решті території вночі 17-22°, на півдні до 25°, вдень 29-34°, у південній частині місцями сильна спека 35-36°.

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 24-29°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.