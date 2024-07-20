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В воскресенье в Украине жара до 36°, на западе дожди

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 21:21
В воскресенье в Украине жара до 36°, на западе дожди
иллюстративное фото Pixabay

В воскресенье, 21 июля, в Украине местами жара до 36°, в западных областях и в Винницкой области кратковременные дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 21 июля, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 21 июля, meteo.gov.ua

Детали: В большинстве западных областей, днем и в Винницкой области местами кратковременные дожди, грозы (на Закарпатье днем местами значительный дождь); на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 24-29° (в Карпатах ночью 10-15°, днем около 20°); на остальной территории ночью 17-22°, на юге до 25°, днем 29-34°, в южной части местами сильная жара 35-36°.

На Киевщине переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.

Темы: погода
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