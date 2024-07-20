Росіяни поранили чотирьох жінок у Херсоні

У Херсоні в суботу внаслідок російських обстрілів поранено четверо жінок.

Джерело: начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко в Telegram

Пряма мова: "На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді четверо поранених внаслідок обстрілів з боку російських окупаційних військ. Це жінки 49, 50, 56 і 74 років. Вони самостійно звернулись до медиків.

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У 49-річної потерпілої мінно-вибухова травма, уламкове поранення лівої гомілки. У жінки 1974 р.н. також мінно-вибухова травма, а ще контузія та уламкове поранення обличчя. Далі травмовані проходитимуть лікування амбулаторно. Ушкодження вони отримали близько 14.20, коли ворожий снаряд влучив у будинок.

У жінок 1949 та 1967 р.н. мінно-вибухова травма і контузія. У старшої – уламкові поранення правого плеча. У 56-річної потерпілої уламкові поранення обличчя. Лікуватимуться амбулаторно. Травми жінки отримали в результаті скиду вибухівки з дрона близько 14.00".