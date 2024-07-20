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Россияне ранили четырех женщин в Херсоне

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 21:39
Россияне ранили четырех женщин в Херсоне
иллюстративное фото Getty Images

В Херсоне в субботу в результате российских обстрелов ранены четверо женщин.

Источник: начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь: "На этот час в Херсонской городской территориальной общине четверо раненых в результате обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Это женщины 49, 50, 56 и 74 лет. Они самостоятельно обратились к медикам.

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У 49-летней пострадавшей минно-взрывная травма, осколочное ранение левой голени. У женщины 1974 г.р. также минно-взрывная травма, а еще контузия и осколочное ранение лица. Далее травмированные будут проходить лечение амбулаторно. Повреждения они получили около 14.20, когда вражеский снаряд попал в дом.

У женщин 1949 и 1967 г.р. минно-взрывная травма и контузия. У старшей – осколочные ранения правого плеча. У 56-летней потерпевшей осколочные ранения лица. Будут лечиться амбулаторно. Травмы женщины получили в результате сброса взрывчатки с дрона около 14.00".

Темы: Херсонвойна
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