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На Покровському напрямку росіяни атакували 47 разів, активізувалися на Оріхівському – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 20 липня 2024, 23:45
На Покровському напрямку росіяни атакували 47 разів, активізувалися на Оріхівському – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

У суботу на фронті відбулося 126 боєзіткнень, при цьому на Покровському напрямку ворог здійснив 47 штурмових і наступальних дій.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: З початку доби на фронті відбулося 126 бойових зіткнень, противник завдав два ракетні (14 ракет), 54 авіаційні удари (69 КАБ) та 531 удар дронами-камікадзе, здійснив 3 179 обстрілів по позиціях українських військ.

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На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції українських підрозділів в районах Вовчанська і Глибокого. Успіху не мали.

Одинадцять разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. На цей час продовжуються сім боєзіткнень у районах Глушківки, Стельмахівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку за день російські війська сім разів штурмували позиції українських захисників. В районах населених пунктів, Невське і Макіївка п’ять атак відбито, дві – тривають.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському напрямку українські війська відбили вісім спроб противника покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Виїмки. Окупанти успіху не мали. Зазнали втрат і відійшли.

На Краматорському напрямку завершились невдачею 11 спроб загарбників просунутися вперед поблизу Часового Яру, Калинівки, Новомаркового та Ступочок. Бій неподалік Кліщіївки триває.

На Торецькому напрямку окупанти за суботу п’ять разів штурмували у районах Залізного, Північного та Нью-Йорка. Продовжуються бойові дії у трьох локаціях.

Інтенсивно атакує противник українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня, загалом, здійснив 47 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Новоолександрівки, Прогреса та Новоселівки Першої. Чотири боєзіткнення на напрямку ще тривають.

За попередніми підрахунками, у суботу українські воїни ліквідували 87 та поранили 127 окупантів. Знищено два броньованих автомобіля "Тигр", два бронетранспортера та два баражуючих боєприпаса "Ланцет". Також знешкоджено три артсистеми загарбників.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 11 бойових зіткнень. Терористи безуспішно намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку поразкою ворога завершились чотири бої біля Старомайорського та Костянтинівки.

Противник активізувався на Оріхівському напрямку, де за день здійснив п’ять атак неподалік населених пунктів Роботине і Мала Токмачка.

На Придніпровському напрямку успіху не мали вісім штурмових дій ворога на лівобережжі Дніпра, на напрямку Козачі Лагері – Кринки.

Теми: Генштабвійна
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