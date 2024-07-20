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На Покровском направлении россияне атаковали 47 раз, активизировались на Ореховском – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 20 июля 2024, 23:45
На Покровском направлении россияне атаковали 47 раз, активизировались на Ореховском – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

В субботу на фронте произошло 126 боестолкновений, при этом на Покровском направлении враг совершил 47 штурмовых и наступательных действий.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: С начала суток на фронте произошло 126 боевых столкновений, противник нанес два ракетных (14 ракет), 54 авиационных удара (69 КАБ) и 531 удар дронами-камикадзе, совершил 3 179 обстрелов по позициям украинских войск.

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На Харьковском направлении российские террористы пять раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Волчанска и Глубокого. Успеха не имели.

Одиннадцать раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. В настоящее время продолжаются семь боестолкновений в районах Глушковки, Стельмаховки и Песчаного.

На Лиманском направлении за день российские войска семь раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов, Невское и Макеевка пять атак отбито, две – продолжаются.

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На Северском направлении украинские войска отбили восемь попыток противника улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, Спирного и Выемки. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении завершились неудачей 11 попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Калиновки, Новомаркового и Ступочек. Бой неподалеку Клещеевки продолжается.

На Торецком направлении оккупанты за субботу пять раз штурмовали в районах Железного, Северного и Нью-Йорка. Продолжаются боевые действия в трех локациях.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня, в общем, совершил 47 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Четыре боестолкновения на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, в субботу украинские воины ликвидировали 87 и ранили 127 оккупантов. Уничтожено два бронированных автомобиля "Тигр", два бронетранспортера и два барражирующих боеприпаса "Ланцет". Также обезврежены три артсистемы захватчиков.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 11 боевых столкновений. Террористы безуспешно пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковиевка и Константиновка.

На Времовском направлении поражением врага завершились четыре боя у Старомайорского и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил пять атак недалеко от населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении успеха не имели восемь штурмовых действий врага на левобережье Днепра, на направлении Казачьи Лагеря – Крынки.

Темы: Генштабвойна
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