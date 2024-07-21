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ЗМІ: Міноборони Росії втратило чверть літаків Іл-76 через неякісні запчастини

Олена ІвашківНеділя, 21 липня 2024, 04:58
ЗМІ: Міноборони Росії втратило чверть літаків Іл-76 через неякісні запчастини
Іл-76, фото: Вікіпедія, Vitaly V. Kuzmin

Використання неякісних підшипників у складі коліс вивело з ладу та призупинило експлуатацію п'ятьох літаків Іл-76МД-90А Міноборони Росії.

Джерело: пов'язане з Кремлем видання "Коммерсантъ", російське опозиційне видання "Важние истории"

Деталі: Головне слідче управління Слідчого комітету Росії порушило кримінальну справу проти керівників Балашихинського ливарно-механічного заводу (БЛМЗ) після того, як БЛМЗ поставив неякісні підшипники для Іл-76.

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Як повідомляє "Коммерсантъ", слідство встановило, що з 2017 по 2022 рік БЛМЗ закуповував підшипники за підробленими документами у невідомого постачальника. Видання "Важние истории" повідомило, посилаючись на дані з відкритих джерел, що на кінець 2023 року Міністерство оборони Росії мало загалом 18 літаків Іл-76МД-90А.

Теми: Росіяавіа
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