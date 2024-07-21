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СМИ: Минобороны России потеряло четверть самолетов Ил-76 из-за некачественных запчастей

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 04:58
СМИ: Минобороны России потеряло четверть самолетов Ил-76 из-за некачественных запчастей
Ил-76, фото: Википедия, Vitaly V. Kuzmin

Использование некачественных подшипников в составе колес вывело из строя и приостановило эксплуатацию пяти самолетов Ил-76МД-90А Минобороны России.

Источник: связанное с Кремлем издание "Коммерсантъ", российское оппозиционное издание "Важные истории"

Детали: Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело против руководителей Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ) после того, как БЛМЗ поставил некачественные подшипники для Ил-76.

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Как сообщает "Коммерсантъ", следствие установило, что с 2017 по 2022 год БЛМЗ закупал подшипники по поддельным документам у неизвестного поставщика. Издание "Важные истории" сообщило, ссылаясь на данные из открытых источников, что на конец 2023 года Министерство обороны России имело в общей сложности 18 самолетов Ил-76МД-90А.

Темы: Росcияавиа
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