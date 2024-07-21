Трамп вважає, що він "отримав кулю за демократію"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп у суботу провів свій перший передвиборчий мітинг після замаху на його життя. Він заявив великому натовпу, що зібрався на арені в Мічигані, що "отримав кулю за демократію" ("took a bullet for democracy").

Джерело: CNN

Деталі: Трамп у суботу носив меншу пов'язку на вусі, ніж на Національному з'їзді Республіканської партії, на мітингу в Гранд-Репідс.

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Пряма мова Трампа: "Я не повинен бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе. Минулого тижня я отримав кулю за демократію".

Ще деталі: До Трампа приєднався його новоспечений напарник, сенатор Джей Ді Венс від Огайо.

Венс, який виступав першим, сказав: "Мушу бути чесним, мені все ще трохи дивно бачити своє ім’я на цих знаках".

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Конгресмен Ронні Джексон, колишній лікар Білого дому, заявив у суботу, що Трамп "одужує, як і очікувалося" після вогнепального поранення у вухо. Розслідування щодо стрілка тривають.

Довідково: Ідіома "took a bullet for" означає готовність наражати себе на небезпеку, щоб захистити когось чи щось.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.