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Трамп считает, что он "получил пулю за демократию"

Алена ИвашкивВоскресенье, 21 июля 2024, 06:59
Трамп считает, что он получил пулю за демократию
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в субботу провел свой первый предвыборный митинг после покушения на его жизнь. Он заявил большой толпе, собравшейся на арене в Мичигане, что "получил пулю за демократию" ("took a bullet for democracy"). 

Источник: CNN

Детали: Трамп в субботу носил меньшую повязку на ухе, чем на Национальном съезде Республиканской партии, на митинге в Гранд-Репидс. 

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Прямая речь Трампа: "Я не должен быть здесь сейчас, но произошло нечто очень особенное. На прошлой неделе я получил пулю за демократию".

Еще детали: К Трампу присоединился его новоиспеченный напарник, сенатор Джей Ди Вэнс от Огайо.

Вэнс, который выступал первым, сказал: "Должен быть честным, мне все еще немного странно видеть свое имя на этих знаках".

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Конгрессмен Ронни Джексон, бывший врач Белого дома, заявил в субботу, что Трамп "выздоравливает, как и ожидалось" после огнестрельного ранения в ухо. Расследование в отношении стрелка продолжаются.

Справочно: Идиома "took a bullet for" означает готовность подвергать себя опасности, чтобы защитить кого-то или что-то.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.

Темы: Трамп
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