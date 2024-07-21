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Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 09:17
Фіцо поскаржився Шмигалю на зупинку Україною транзиту російської нафти
фото: getty images

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем напередодні.

Джерело: TASR з посилання на пресслужбу словацького уряду, "Європейська правда"

Деталі: В ході розмови зі Шмигалем Фіцо  розкритикував включення до санкційного списку російської компанії "Лукойл", чию нафту також використовував нафтопереробний завод Slovnaft.

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Як зазначено, Фіцо вважає ці санкції "безглуздими", оскільки, на його думку, вони не завдають шкоди РФ, а переважно деяким країнам-членам ЄС.

"Словаччина не має наміру бути заручником українсько-російських відносин, а рішення українського президента означає, що словацький нафтопереробний завод Slovnaft, що входить в угорську групу MOL, отримає на 40% менше нафти, ніж йому потрібно для переробки. Це матиме вплив не тільки на словацький ринок, але й може призвести до припинення поставок нафти, виробленої на Slovnaft, в Україну, а вони становлять майже десяту частину всього українського споживання", – заявив словацький прем'єр.

За даними канцелярії уряду, Фіцо вже кілька днів обговорює це питання з відповідними членами кабінету міністрів, а також з представниками MOL.

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Міністерство економіки Словаччини раніше цього тижня підтвердило зупинку транзиту російської нафти.

У відомстві заявили, що хоча "Лукойл" забезпечував частину поставок на Slovnaft, нафтопереробний завод забезпечив постачання російської нафти від іншого постачальника, а також замовила нафту з альтернативних джерел.

Нагадаємо, 18 липня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав "незрозумілим і неприйнятним" припинення Україною транзиту нафти російського "Лукойлу" до Угорщини та хоче підняти питання на засіданні Ради ЄС. 

"Лукойл" перебував під санкціями в Україні з 2018 року, але вони були обмеженими – стосувалися тільки виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна.

У червні 2024 року РНБО істотно їх розширила, додавши, зокрема, заборону на транзит.

Теми: ФіцоШмигаль нафта
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