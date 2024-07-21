З-під завалів в Одеському порту дістали тіло
Неділя, 21 липня 2024, 10:31
У суботу на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складу, з-під завалів витягнули тіло чоловіка.
Джерело: ДСНС області
Деталі: По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіки.
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Чоловіка 1990 року народження деблокували з-під завалів, йому надали допомогу.
Іншого, працівника 1993 року народження, знайшли мертвим.
Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах.
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Обставини події наразі встановлюються.