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З-під завалів в Одеському порту дістали тіло

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 10:31
З-під завалів в Одеському порту дістали тіло
фото: ДСнС

У суботу на території Одеського морського торгівельного порту виникло руйнування складу, з-під завалів витягнули тіло чоловіка.

Джерело: ДСНС області

Деталі: По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що під час руйнування будівлі під завалами опинилось два чоловіки.

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Чоловіка 1990 року народження деблокували з-під завалів, йому надали допомогу.

Іншого, працівника 1993 року народження, знайшли мертвим.

Ймовірна причина руйнування - порушення техніки безпеки при будівельних роботах.

ВІДЕО ДНЯ

Обставини події наразі встановлюються.

Теми: Одеська областьпортиДСНС
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