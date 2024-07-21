Из-под завалов в Одесском порту достали тело

В субботу на территории Одесского морского торгового порта возникло разрушение склада, из-под завалов вытащили тело мужчины.

Источник: ГСЧС области

Детали: По прибытию на место вызова спасатели установили, что во время разрушения здания под завалами оказалось два человека.

Реклама:

Мужчину 1990 года рождения деблокировали из-под завалов, ему оказали помощь.

Другого, работника 1993 года рождения, нашли мертвым.

Вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.

ВИДЕО ДНЯ

Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.