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Из-под завалов в Одесском порту достали тело

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 10:31
Из-под завалов в Одесском порту достали тело
фото: гсчс

В субботу на территории Одесского морского торгового порта возникло разрушение склада, из-под завалов вытащили тело мужчины.

Источник: ГСЧС области

Детали: По прибытию на место вызова спасатели установили, что во время разрушения здания под завалами оказалось два человека.

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Мужчину 1990 года рождения деблокировали из-под завалов, ему оказали помощь.

Другого, работника 1993 года рождения, нашли мертвым.

Вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.

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Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

Темы: Одесская областьпортыГСЧС
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