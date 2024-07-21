Из-под завалов в Одесском порту достали тело
Воскресенье, 21 июля 2024, 10:31
В субботу на территории Одесского морского торгового порта возникло разрушение склада, из-под завалов вытащили тело мужчины.
Источник: ГСЧС области
Детали: По прибытию на место вызова спасатели установили, что во время разрушения здания под завалами оказалось два человека.
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Мужчину 1990 года рождения деблокировали из-под завалов, ему оказали помощь.
Другого, работника 1993 года рождения, нашли мертвым.
Вероятная причина разрушения - нарушение техники безопасности при строительных работах.
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Обстоятельства происшествия пока устанавливаются.