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Кличко: Зеленському доведеться вдатися до референдуму у разі територіального компромісу з РФ

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 13:13
Кличко: Зеленському доведеться вдатися до референдуму у разі територіального компромісу з РФ
фото: дмитро ларін, уп

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчі місяці президент Володимир Зеленський має ухвалити важкі рішення, які в будь-якому разі можуть призвести до політичного самогубства. А у разі територіального компромісу з Росією доведеться запустити референдум, вважає міський голова.

Джерело: Кличко в інтерв’ю Corriere della Sera

Деталі: Видання наводить слова Кличка про Зеленського, де той розмірковує про майбутнє України. Він вважає, що як і війна наступні роки, так і територіальні компроміси будуть непростими.

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Столичний мер також вважає, що Зеленський може вдатися до референдуму, щоб запитати в людей щодо територіальних поступок росіянам.

Пряма мова Кличка: "Найближчі місяці будуть дуже складними для Володимира Зеленського. Чи доведеться йому продовжувати війну з новими смертями й руйнуваннями, чи розглянути можливість територіального компромісу з Путіним? І якщо так, то який тиск буде з боку Америки в разі перемоги Трампа? І як пояснити країні, що треба відмовитися від шматків нашої території, які коштували життя тисячам наших героїв, що воюють?

Який би крок він не зробив, наш президент ризикує політичним самогубством. Давайте будемо відвертими, ми повинні виграти війну, але ситуація стає дедалі складнішою, вона залежить від допомоги, яка надходить від союзників, було б кошмаром, якби нам довелося воювати ще два роки...

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Зеленському, ймовірно, доведеться вдатися до референдуму, я не думаю, що він зможе досягти таких болючих і важливих домовленостей самостійно, без народної легітимації.

Виходом для нього могло б стати створення уряду національної єдності, на кшталт того, що сталося в Ізраїлі після нападу ХАМАС 7 жовтня. Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої в його руках влади".

Більше деталей: Кличко також запевнив, що він не підтримує вибори президента України під час війни.

Він також допускає, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах може змінити свою риторику щодо України.

Теми: Віталій КличкоЗеленськийвійна
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