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Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 13:13
Кличко: Зеленскому придется прибегнуть к референдуму в случае территориального компромисса с РФ
фото: дмитрий ларин, уп

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшие месяцы президент Владимир Зеленский должен принять тяжелые решения, которые в любом случае могут привести к политическому самоубийству. А в случае территориального компромисса с Россией придется запустить референдум, считает городской голова.

Источник: Кличко в интервью Corriere della Sera

Детали: Издание приводит слова Кличко о Зеленском, где тот размышляет о будущем Украины. Он считает, что как и война следующие годы, так и территориальные компромиссы будут непростыми.

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Столичный мэр также считает, что Зеленский может прибегнуть к референдуму, чтобы спросить у людей относительно территориальных уступок россиянам.

Прямая речь Кличко: "Ближайшие месяцы будут очень сложными для Владимира Зеленского. Придется ли ему продолжать войну с новыми смертями и разрушениями, или рассмотреть возможность территориального компромисса с Путиным? И если да, то какое давление будет со стороны Америки в случае победы Трампа? И как объяснить стране, что надо отказаться от кусков нашей территории, которые стоили жизни тысячам наших воюющих героев?

Какой бы шаг он ни сделал, наш президент рискует политическим самоубийством. Давайте будем откровенны, мы должны выиграть войну, но ситуация становится все сложнее, она зависит от помощи, которая поступает от союзников, было бы кошмаром, если бы нам пришлось воевать еще два года

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Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, я не думаю, что он сможет достичь таких болезненных и важных договоренностей самостоятельно, без народной легитимации.

Выходом для него могло бы стать создание правительства национального единства, вроде того, что произошло в Израиле после нападения ХАМАС 7 октября. Однако я не уверен, что он готов отказаться от централизованной в его руках власти".

Больше деталей: Кличко также заверил, что он не поддерживает выборы президента Украины во время войны.

Он также допускает, что Дональд Трамп в случае победы на выборах может изменить свою риторику в отношении Украины.

Темы: Виталий КличкоЗеленскийвойна
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