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Майор застрелив прикордонника в тернопільському готелі

Роман ПетренкоНеділя, 21 липня 2024, 15:20
Майор застрелив прикордонника в тернопільському готелі
фото: ДПСУ

Близько 3 ночі на 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.

Джерело: речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі УП

Деталі: Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди.

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Попередньо встановлено, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

Наразі офіцера затримано.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Теми: ТернопільПрикордонна службаЗбройні сили
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