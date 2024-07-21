Майор застрелив прикордонника в тернопільському готелі

Близько 3 ночі на 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.

Джерело: речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі УП

Деталі: Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди.

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Попередньо встановлено, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

Наразі офіцера затримано.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.