Майор застрелив прикордонника в тернопільському готелі
Неділя, 21 липня 2024, 15:20
Близько 3 ночі на 21 липня майор однієї із військових частин здійснив кілька пострілів із пістолета у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби.
Джерело: речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко в коментарі УП
Деталі: Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди.
Реклама:
Попередньо встановлено, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.
Наразі офіцера затримано.
Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
ВІДЕО ДНЯ