Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле
Воскресенье, 21 июля 2024, 15:20
Около 3 ночи на 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы.
Источник: пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии УП
Детали: От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия.
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Предварительно установлено, что конфликт возник на почве ревности.
Сейчас офицер задержан.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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