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Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле

Роман ПетренкоВоскресенье, 21 июля 2024, 15:20
Майор застрелил пограничника в тернопольском отеле
фото: ГПСУ

Около 3 ночи на 21 июля майор одной из воинских частей произвел несколько выстрелов из пистолета в 25-летнего военнослужащего пограничной службы.

Источник: пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко в комментарии УП

Детали: От полученных пулевых ранений последний погиб на месте происшествия.

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Предварительно установлено, что конфликт возник на почве ревности.

Сейчас офицер задержан.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном убийстве и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Темы: ТернопольПограничная службаВооруженные силы
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