В момент обриву канатної дороги у Києві на ній перебував 20-річний хлопець – поліція

Під час обриву канатної дороги через Дніпро у Києві на ній перебував 20-річний хлопець, його шукають.

Джерело: поліція Києва

пошукова операція, фото поліції

Дослівно: "За наявною у поліції інформацією, на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають".

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Деталі: За фатом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей – ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини – ч.3 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Що передувало: 21 липня близько 13:45 в Києві обірвалася канатна дорога через Дніпро.