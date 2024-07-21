В момент обрыва канатной дороги в Киеве на ней находился 20-летний парень – полиция

Во время обрыва канатной дороги через Днепр в Киеве на ней находился 20-летний парень, его ищут.

Источник: полиция Киева

Дословно: "По имеющейся у полиции информации, на момент трагического случая на аттракционе находился 20-летний парень. Его поиски продолжаются".

Реклама:

Детали: По факту указанного события следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

В частности, речь идет о нарушении правил безопасности лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение создало угрозу гибели людей – ч. 2. ст. 272 УК Украины и служебная халатность, повлекшая гибель человека – ч.3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: 21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр.