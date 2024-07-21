Міноборони Британії розповіло, як РФ використовує непідготовлені нерегулярні війська

Міноборони Великої Британії зазначає, що Росія дедалі частіше використовує погано підготовлені нерегулярні військові формування в наступальних операціях проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Міністерство оборони Британії

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC Реклама: July 21, 2024

Деталі: У відомстві зазначили, що Москва використовує ці формування попри те, що вони непідготовлені, ненавчені та не мають артилерійської чи повітряної підтримки, що робить їх більш вразливими, ніж підрозділи регулярної армії.

"Одним із прикладів є Добровольчий корпус, що створили у 2023 році, який складається з понад 20 тисяч резервістів, найманців та колишніх засуджених", – йдеться в повідомленні.

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Британське Міноборони вказує, що ці сили служать в нерегулярних підрозділах під єдиним командуванням та контролем.

"Ці формування, ймовірно, зазнали пропорційно більших втрат протягом останніх дев'яти місяців порівняно з російськими регулярними частинами", – резюмує відомство.

Що передувало: Напередодні британська розвідка відзначила, що основні наступальні зусилля Росії на лінії фронту в Україні зосереджені на Авдіївському напрямку.

В одному з попередніх оглядів британська розвідка розповіла, як РФ намагається запобігти втечі потенційних призовників.

Естонська розвідка констатувала, що Росія підтримує інтенсивність атак на полі бою, попри значні втрати та поступове надходження Україні західної зброї.