Минобороны Британии рассказало, как РФ использует неподготовленные нерегулярные войска

Минобороны Великобритании отмечает, что Россия все чаще использует плохо подготовленные нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.



❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.



🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UC Реклама: July 21, 2024

Детали: В ведомстве отметили, что Москва использует эти войска, несмотря на то, что они неподготовлены, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.

"Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году, который состоит из более 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных", – говорится в сообщении.

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Британское Минобороны указывает, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем.

"Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями", – резюмирует ведомство.

Что предшествовало: Накануне британская разведка отметила, что основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка рассказала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников.

Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление Украине западного оружия.