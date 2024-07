Минобороны Британии рассказало, как РФ использует неподготовленные нерегулярные войска

Минобороны Великобритании отмечает, что Россия все чаще использует плохо подготовленные нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании

