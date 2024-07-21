Минобороны Британии рассказало, как РФ использует неподготовленные нерегулярные войска
Минобороны Великобритании отмечает, что Россия все чаще использует плохо подготовленные нерегулярные военные формирования в наступательных операциях против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство обороны Великобритании
🎥 Russia is increasingly utilising pro-Russian irregular forces in offensive operations.
❌ They are unprepared, untrained and lack artillery or air support making them more vulnerable than their regular counterparts.
🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/384etQV0UCРеклама:— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 21, 2024
Детали: В ведомстве отметили, что Москва использует эти войска, несмотря на то, что они неподготовлены, необучены и не имеют артиллерийской или воздушной поддержки, что делает их более уязвимыми, чем подразделения регулярной армии.
"Одним из примеров является Добровольческий корпус, созданный в 2023 году, который состоит из более 20 тысяч резервистов, наемников и бывших осужденных", – говорится в сообщении.
Британское Минобороны указывает, что эти силы служат в нерегулярных подразделениях под единым командованием и контролем.
"Эти формирования, вероятно, понесли пропорционально большие потери в течение последних девяти месяцев по сравнению с российскими регулярными частями", – резюмирует ведомство.
Что предшествовало: Накануне британская разведка отметила, что основные наступательные усилия России на линии фронта в Украине сосредоточены на Авдеевском направлении.
В одном из предыдущих обзоров британская разведка рассказала, как РФ пытается предотвратить побег потенциальных призывников.
Эстонская разведка констатировала, что Россия поддерживает интенсивность атак на поле боя, несмотря на значительные потери и постепенное поступление Украине западного оружия.