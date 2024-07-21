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У понеділок в низці регіонів пройдуть дощі

Катерина ТищенкоНеділя, 21 липня 2024, 23:05
У понеділок в низці регіонів пройдуть дощі
ілюстративне фото Pixabay

У низці областей в понеділок, 22 липня, очікуються короткочасні дощі та грози.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 22 липня, meteo.gov.ua
прогноз погоди на 22 липня, meteo.gov.ua

Деталі: В Карпатах, на Прикарпатті, в більшості центральних, південних областей, вночі також місцями у Київській, вдень у Чернігівській та Сумській областях короткочасні дощі, окремі грози; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

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Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині та східних областях вночі 19-24°, вдень 29-34°.

На Київщині мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.

Теми: погода
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