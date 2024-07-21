В понедельник в ряде регионов пройдут дожди

В ряде областей в понедельник, 22 июля, ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 22 июля, meteo.gov.ua

Детали: В Карпатах, на Прикарпатье, в большинстве центральных, южных областей, ночью также местами в Киевской, днем в Черниговской и Сумской областях кратковременные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части и восточных областях ночью 19-24°, днем 29-34°.

На Киевщине переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 14-19°, днем 25-30°; в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.