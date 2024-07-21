На фронті за день 77 боєзіткнень, третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

У неділю на фронті відбулося 77 бойових зіткнень, найгарячішою залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському і Куп’янському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22 годину

Деталі: Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційні удари (задіяв, зокрема 69 КАБ), використав для ураження 713 дронів-камікадзе. Здійснив понад 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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На Харківському напрямку загарбники дев’ять разів атакували неподалік Глибокого та Вовчанська. Сім атак ворога успішно відбиті захисниками, ще дві – тривають. За попередніми підрахунками, на даний час втрати агресора за неділю складають 79 військових вбитими та пораненими, окрім того, українські воїни знищили танк, дві артилерійські системи, бойову броньовану машину, 12 одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, 11 БпЛА, також пошкоджено два танка.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня десять разів намагався просунутися до українських позицій неподалік Синьківки, Стельмахівки Берестового та в напрямку Глушківки. Сім атак противника успішно відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку агресор атакував шість разів в районах Макіївки та Тернів. Досі точиться одне боєзіткнення, решту захисники зупинили. Втрати російських окупантів уточнюються.

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На Сіверському напрямку загарбники п’ять разів протягом дня безуспішно намагалися прорвати українську оборону в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Бої біля Верхньокам’янського продовжуються.

На Краматорському напрямку активність ворога вилилась в п’ять бойових зіткнень. Три атаки в районах Часового Яру та Андріївки захлинулись. Два боєзіткнення тривають. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку українські війська відбивали п’ять атак противника поблизу Північного, Торецька та Залізного. Три атаки відбито, противник успіху не мав, тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

Найбільшу активність війська РФ проявили в неділю на Покровському напрямку. Усього, від початку доби, окупанти 27 разів намагалися вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Калинове та Уманське. Наразі 22 атаки ворога відбито, п’ять боєзіткнень тривають. Українські оборонці вживають заходів для стабілізації обстановки та недопущення просування противника вглиб української території.

Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, в неділю українські воїни знешкодили на цьому напрямку 276 окупантів, 92 з них – безповоротно. Знищено бойову броньовану машину, артсистему та дев’ять автомобілів. Ще десять гармат, танк, 19 автомобілів та одна РСЗВ окупантів значно пошкоджено.

На Курахівському напрямку ворог п’ять разів атакував українські позиції. Найбільшу активність проявив у районі Красногорівки та Парасковіївки. Усі спроби противника прорватись на цьому напрямку були бузуспішні.

Три рази окупанти безуспішно штурмували українські позиції на Оріхівському напрямку поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Один невдалий штурм агресора було відбито українськими воїнами.