На фронте за день 77 боестолкновений, треть из них на Покровском направлении – Генштаб

В воскресенье на фронте произошло 77 боевых столкновений, самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском и Купянском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: В течение суток противник нанес по территории Украины два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара (задействовал, в частности 69 КАБ), использовал для поражения 713 дронов-камикадзе. Осуществил более 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

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На Харьковском направлении захватчики девять раз атаковали неподалеку от Глыбокого и Волчанска. Семь атак врага успешно отражены защитниками, еще две – продолжаются. По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора за воскресенье составляют 79 военных убитыми и ранеными, кроме того, украинские воины уничтожили танк, две артиллерийские системы, боевую бронированную машину, 12 единиц автомобильной и три единицы специальной техники, 11 БПЛА, также повреждены два танка.

На Купянском направлении враг в течение дня десять раз пытался продвинуться к украинским позициям неподалеку Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки. Семь атак противника успешно отражены Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении агрессор атаковал шесть раз в районах Макеевки и Тернов. До сих пор идет одно боестолкновение, остальные защитники остановили. Потери российских оккупантов уточняются.

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На Северском направлении захватчики пять раз в течение дня безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районах Верхнекаменского и Выемки. Бои возле Верхнекаменского продолжаются.

На Краматорском направлении активность врага вылилась в пять боевых столкновений. Три атаки в районах Часового Яра и Андреевки захлебнулись. Два боестолкновения продолжаются. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении украинские войска отражали пять атак противника вблизи Северного, Торецка и Железного. Три атаки отбиты, противник успеха не имел, продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируемая.

Наибольшую активность войска РФ проявили в воскресенье на Покровском направлении. Всего, с начала суток, оккупанты 27 раз пытались вклиниться в украинскую оборону в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Калиновое и Уманское. Сейчас 22 атаки врага отбиты, пять боестолкновений продолжаются. Украинские защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации, в воскресенье украинские воины обезвредили на этом направлении 276 оккупантов, 92 из них – безвозвратно. Уничтожена боевая бронированная машина, артсистема и девять автомобилей. Еще десять пушек, танк, 19 автомобилей и одна РСЗО оккупантов значительно повреждены.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал украинские позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковиевки. Все попытки противника прорваться на этом направлении были безуспешны.

Три раза оккупанты безуспешно штурмовали украинские позиции на Ореховском направлении вблизи Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Один неудачный штурм агрессора был отбит украинскими воинами.