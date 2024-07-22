Гарріс підтвердила, що готова змагатися за крісло президента США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс підтвердила, що готова брати участь у виборах президента у 2024 році після того, як чинний президент Джо Байден зняв свою кандидатуру та оголосив про підтримку кандидатури Гарріс.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Hill

Пряма мова Гарріс: "Для мене честь отримати підтримку з боку президента, і я планую заслужити і виграти номінацію… Я зроблю усе, що у моїх силах, щоб об’єднати Демократичну партію − і нашу країну − для перемоги над Дональдом Трампом з його радикальною програмою Project 2025".

Реклама:

Деталі: Вона нагадала, що до виборів 107 днів і запевнила, що "разом ми будемо боротися і разом ми переможемо".

Видання акцентує, що обліковий запис кампанії Байдена у соцмережі X (Twitter) BidenHQ вже перейменували на KamalaHQ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

CNN станом на ранок понеділка нарахували понад 500 заяв на підтримку кандидатури Гарріс від делегатів Демократичної партії. Підтримку кандидатурі Гарріс висловили вже більшість демократів у Сенаті та щонайменш 60 демократів з Палати представників.

Як відомо, ввечері 21 липня за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс.

Байден, який переміг на праймеріз, не може самостійно обирати кандидата у разі свого виходу з перегонів. Однак видається малореальним, що партія виступить проти його пропозиції – у тому числі зважаючи на дуже малий часовий проміжок для ухвалення рішення.

Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"