Харрис подтвердила, что готова бороться за кресло президента США

Вице-президент США Камала Харрис подтвердила, что готова участвовать в выборах президента в 2024 году после того, как действующий президент Джо Байден снял свою кандидатуру и объявил о поддержке кандидатуры Харрис.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Прямая речь Харрис: "Для меня честь получить поддержку со стороны президента, и я планирую заслужить и выиграть номинацию ... Я сделаю все, что в моих силах, чтобы объединить Демократическую партию − и нашу страну − для победы над Дональдом Трампом с его радикальной программой Project 2025".

Реклама:

Детали: Она напомнила, что до выборов 107 дней и заверила, что "вместе мы будем бороться и вместе мы победим".

Издание акцентирует, что учетную запись кампании Байдена в соцсети X (Twitter) BidenHQ уже переименовали в KamalaHQ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

CNN по состоянию на утро понедельника насчитали более 500 заявлений в поддержку кандидатуры Харрис от делегатов Демократической партии. Поддержку кандидатуре Харрис выразили уже большинство демократов в Сенате и по меньшей мере 60 демократов из Палаты представителей.

Как известно, вечером 21 июля по киевскому времени президент США Джо Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки и поддержал кандидатуру своего вице-президента Камалы Харрис.

Байден, победивший на праймериз, не может самостоятельно выбирать кандидата в случае своего выхода из гонки. Однако представляется малореальным, что партия выступит против его предложения – в том числе учитывая очень малый временной промежуток для принятия решения.

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"