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Байден не планує достроково складати повноваження − Білий дім

Ірина Балачук, Марія ЄмецьПонеділок, 22 липня 2024, 10:18
Байден не планує достроково складати повноваження − Білий дім
Президент США Джо Байден. Фото з Facebook

Президент США Джо Байден не має наміру достроково скласти повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах 2024 року, повідомили у Білому домі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден успадкував після Трампа "економіку у вільному падінні, зростаючі показники насильницьких злочинів та підірвані альянси", та зумів забезпечити велике економічне зростання та найнижчий рівень злочинності за майже пів століття, а у НАТО з’явилися нові члени. 

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Пряма мова Бейтса: "Він планує завершити свій термін на посаді і забезпечити ще більше історичних результатів для американського народу".

Видання також акцентує, що Байден, який у неділю оголосив про вихід з президентських перегонів, не має запланованих подій на понеділок − він залишається вдома на лікуванні після того, як у нього підтвердили коронавірус. 

У Білому домі зазначили, що додаткові деталі про графік президента на решту тижня оголосять ближчим часом. Серед іншого, очікують президентського звернення до нації, в якому Байден обіцяв пояснити причини свого рішення.

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В анонімному коментарі від посадовця з Білого дому журналістам сказали, що рішення Байдена зняти кандидатуру не було пов’язано з проблемами зі здоров’ям. Співрозмовник заявив, що останнім часом президент не проходив серйозних медичних обстежень, окрім щоденного спілкування з лікарем для моніторингу його лікування після зараження Covid-19. 

Передісторія:

Детально про це читайте в статті "Кінець дідових виборів? Хто та як може замінити Байдена на президентських перегонах у США"

Теми: СШАБайден
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