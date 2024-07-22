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Байден не планирует досрочно складывать полномочия − Белый дом 

Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 22 июля 2024, 10:18
Байден не планирует досрочно складывать полномочия − Белый дом 
Президент США Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден не намерен досрочно слагать полномочия после того, как решил не участвовать в выборах 2024 года, сообщили в Белом доме.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: По словам спикера Белого дома Эндрю Бейтса, Байден унаследовал после Трампа "экономику в свободном падении, растущие показатели насильственных преступлений и подорванные альянсы", и сумел обеспечить большой экономический рост и самый низкий уровень преступности за почти полвека, а в НАТО появились новые члены.

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Прямая речь Бейтса: "Он планирует завершить свой срок на посту и обеспечить еще больше исторических результатов для американского народа".

Издание также акцентирует, что Байден, который в воскресенье объявил о выходе из президентской гонки, не имеет запланированных событий на понедельник − он остается дома на лечении после того, как у него подтвердили коронавирус.

В Белом доме отметили, что дополнительные детали о графике президента на неделю объявят в ближайшее время.

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Среди прочего, ожидают президентского обращения к нации, в котором Байден обещал объяснить причины своего решения.

В анонимном комментарии от чиновника из Белого дома журналистам сказали, что решение Байдена снять кандидатуру не было связано с проблемами со здоровьем. Собеседник заявил, что в последнее время президент не проходил серьезных медицинских обследований, кроме ежедневного общения с врачом для мониторинга его лечения после заражения Covid-19.

Предыстория:

Подробно об этом читайте в статье "Конец дедовых выборов? Кто и как может заменить Байдена на президентской гонке в США"

Темы: СШАБайден
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