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Сирський розповів, як зупинити росіян, які переважають чисельно

Ірина БалачукПонеділок, 22 липня 2024, 11:33
Сирський розповів, як зупинити росіян, які переважають чисельно
Фото з Telegram Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що побував на "найгарячіших ділянках Східного фронту" і порозмірковував про те, що треба зробити, щоб зупинити окупантів.

Джерело: головком у Telegram

Пряма мова Сирського: "Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів, насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу".

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Деталі: Також головком переконаний, що треба опановувати нові способи знищення розвідувальних БПЛА противника за допомогою засобів РЕБ та fpv-дронів.

Сирський додав, що це вимагає якісної підготовки всіх категорій військовослужбовців до виконання бойових завдань.

Крім того, за його словами, важливе значення має підготовка штабів всіх рівнів, щоб максимально використовувати бойові можливості військ та мінімізувати втрати.

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"Цього разу також перевірив хід підготовки резервів до участі у бойових діях. Відмічаю максимальне наближення занять до реальної бойової обстановки, використання дронів зі скидами та fpv-дронів для імітації дій противника, що дозволяє навчати наших воїнів практично знищувати цей вкрай небезпечний вид зброї. Варто використовувати нашу перевагу у застосуванні бойових дронів та fpv-дронів у знищенні БПЛА противника", − повідомив Сирський.

Головком додав, що нині росіяни, попри високі втрати, продовжують рухатися в напрямку Покровська. За його словами, жорсткі бої тривають в Красногоровці, в районах Прогреса, Залізного, Північного, Часового Яра.

Також окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку, Макіївку, атакують українські позиції в Іванівському, Кліщіївці, намагаються захопити острови пойми лівого берега річки Дніпро.

Теми: Сирськийвійна
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