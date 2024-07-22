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Спека втримається по всій Україні найближчими днями, місцями дощі

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 13:04
Спека втримається по всій Україні найближчими днями, місцями дощі
фото - Суспільне

Короткочасні дощі та грози очікуються місцями в Сумській і східних, а вдень у Житомирській і західних областях України 23 липня, на решті території без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У вівторок вітер очікується переважно північний, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°; у південній частині вночі 19-24°, вдень 29-34°.

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У Києві 23 липня без опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 27-29°.

У середу в західних областях України пройдуть дощі з грозами, у Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі та грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів, лише в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні країни до 23°; вдень 24-29, у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській областях 27-32°.

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У столиці 24 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Додатково: За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень у день 23 липня найвища температура вдень була 34,8° у 2001 р., найнижча вночі 5,8° у 1904 р.

Теми: погода
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