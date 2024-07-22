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Жара удержится по всей Украине в ближайшие дни, местами дожди

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 июля 2024, 13:04
Жара удержится по всей Украине в ближайшие дни, местами дожди
фото - Суспільне

Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами в Сумской и восточных, а днем в Житомирской и западных областях Украины 23 июля, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Во вторник ветер ожидается преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°; в южной части ночью 19-24°, днем 29-34°.

В Киеве 23 июля без осадков. Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

В среду в западных областях Украины пройдут дожди с грозами, в Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди и грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков, лишь в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, на юге страны до 23°; днем 24-29, в южной части, Кировоградской, Днепропетровской областях 27-32°.

В столице 24 июля без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Дополнительно: По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве за все время метеорологических наблюдений в день 23 июля самая высокая температура днем была 34,8° в 2001г., самая низкая ночью 5,8° в 1904г.

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Темы: погода
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