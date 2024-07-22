Таїланд, Дубай, Монако: за кілька місяців "волонтерства" друг Кличка привіз для ЗСУ два мавіка

Друг міського голови Києва 37-річний "волонтер" Олексій Владіміров під час повномасштабного вторгнення виїжджав зустрічати Новий 2024 рік за кордон через систему "Шлях". Владіміров за кілька місяців побував у Таїланді, Дубаї, Барселоні і Монако, а потім прозвітував про 2 дрони DJI Mavic для ЗСУ.

Джерело: розслідування "Української правди"

Деталі: У Таїланд "волонтер" Владіміров, вилетів першим класом, а це коштує близько 5-ти тисяч доларів.

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За допомогою джерел Української правди у правоохоронних органах, стало відомо, що виїхав Владіміров з країни під час загальної мобілізації через волонтерську систему "Шлях".

В Таїланді Владіміров "волонтерив" близько двох тижнів, а потім вирушив до Дубая.

Там Владіміров "волонтерив" в новому і одному з найдорожчих пятизіркових готелів Atlantis The Royal вартістю 70 тисяч гривень на добу. Використовував найдорожчі автівки, оренда яких за добу також коштує більше тисячі доларів.

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Згодом він вирушив до Барселони і вже там грав в карти з родиною свого товариша Дмитра Половка.

Закінчив майже двомісячний "волонтерський виїзд" Владіміров на Лазуровому березі в Монако, де він провів ще тиждень.

На другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2024 року Владіміров опублікував у соцмережах фото з двома дронами Mavic.

Дослівно УП: "Завдяки джерелам Української правди у прикордонній службі нам вдалося встановити, що Владіміров приїхав на кордон з Україною лише 26 лютого і з майже двомісячного відпочинку, який за дуже приблизними підрахунками коштував більше ста тисяч доларів, "волонтер" Владіміров привіз для Сил оборони два дрони DJI Mavic Classic і кілька ящиків печива. І такі дрони і печиво можна легко придбати в Україні.

За інформацією наших джерел у правоохоронних органах, цей виїзд Владімірова був третім від початку повномасштабного вторгнення. І загалом герой був відсутній в країні близько трьох з половиною місяців".