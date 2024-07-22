Таиланд, Дубай, Монако: за несколько месяцев "волонтерства" друг Кличко привез для ВСУ два мавика

Друг городского головы Киева 37-летний "волонтер" Алексей Владимиров во время полномасштабного вторжения выезжал встречать Новый 2024 год за границу через систему "Шлях". Владимиров за несколько месяцев побывал в Таиланде, Дубае, Барселоне и Монако, а затем отчитался о 2 дронах DJI Mavic для ВСУ.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: В Таиланд "волонтер" Владимиров, вылетел первым классом, а это стоит около 5-ти тысяч долларов.

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С помощью источников Украинской правды в правоохранительных органах, стало известно, что выехал Владимиров из страны во время всеобщей мобилизации через волонтерскую систему "Шлях".

В Таиланде Владимиров "волонтерил" около двух недель, а затем отправился в Дубай.

Там Владимиров "волонтерил" в новом и одном из самых дорогих пятизвездочных отелей Atlantis The Royal стоимостью 70 тысяч гривен в сутки. Использовал самые дорогие машины, аренда которых за сутки также стоит более тысячи долларов.

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Позже он отправился в Барселону и уже там играл в карты с семьей своего товарища Дмитрия Половка.

Закончил почти двухмесячный "волонтерский выезд" Владимиров на Лазурном берегу в Монако, где он провел еще неделю.

На вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2024 года Владимиров опубликовал в соцсетях фото с двумя дронами Mavic.

Дословно УП: "Благодаря источникам Украинской правды в пограничной службе нам удалось установить, что Владимиров приехал на границу с Украиной только 26 февраля и с почти двухмесячного отдыха, который по очень приблизительным подсчетам стоил более ста тысяч долларов, "волонтер" Владимиров привез для Сил обороны два дрона DJI Mavic Classic и несколько ящиков печенья. И такие дроны и печенье можно легко приобрести в Украине.

По информации наших источников в правоохранительных органах, этот выезд Владимирова был третьим с начала полномасштабного вторжения. И в целом герой отсутствовал в стране около трех с половиной месяцев".