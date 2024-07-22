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В окупованому Криму демонтують останню українську церкву − ЗМІ

Ірина БалачукПонеділок, 22 липня 2024, 13:55
В окупованому Криму демонтують останню українську церкву − ЗМІ
Фото з сайту voicecrimea.com.ua

Російські окупанти розпочали демонтаж Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України у тимчасово окупованій Євпаторії, колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.

Джерело: видання "Голос Криму" та колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у мережі Х (Twitter)

Деталі: За даними видання, демонтаж почали 21 липня. Уже зняли купол і розібрали верхню частину церкви.

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"Голос Криму" пише, що з 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск, щоб вона виконала  рішення підконтрольного РФ суду, який постановив знести храм. При цьому в рішенні було вказано, що демонтаж релігійної будівлі має здійснити громада цього храму.

Парафіяни попри погрози рішення суду не виконували. Через це підконтрольна РФ влада Євпаторії знову звернулася до суду з проханням знести храм самостійно, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян.

Мамедов повідомив, що це був останній український храм у Криму.  

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"Черговий прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації. Митрополит Климент повідомив, що в окупованому Криму демонтують останню українську церкву. Окупаційна міська влада Євпаторії розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ", − написав Мамедов.

Теми: КримПравославна Церква України
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