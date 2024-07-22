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В оккупированном Крыму демонтируют последнюю украинскую церковь − СМИ

Ирина БалачукПонедельник, 22 июля 2024, 13:55
В оккупированном Крыму демонтируют последнюю украинскую церковь − СМИ
Фото с сайта voicecrimea.com.ua

Российские оккупанты начали демонтаж Крестовоздвиженского храма Православной Церкви Украины во временно оккупированной Евпатории, бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов сообщил, что это был последний украинский храм в Крыму.

Источник: издание "Голос Крыма" и бывший заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов в сети Х (Twitter)

Детали: По данным издания, демонтаж начали 21 июля. Уже сняли купол и разобрали верхнюю часть церкви.

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"Голос Крыма" пишет, что с 2019 года на приход ПЦУ в Евпатории оказывали давление, чтобы он выполнил решение подконтрольного РФ суда, который постановил снести храм. При этом в решении было указано, что демонтаж религиозного здания должна осуществить община этого храма.

Прихожане, несмотря на угрозы, решение суда не выполняли. Поэтому подконтрольные РФ власти Евпатории снова обратились в суд с просьбой снести храм самостоятельно, а расходы за эти работы взыскать с прихожан.

Мамедов сообщил, что это был последний украинский храм в Крыму. 

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"Очередное проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации. Митрополит Климент сообщил, что в оккупированном Крыму демонтируют последнюю украинскую церковь. Оккупационная городская власть Евпатории начала демонтаж Крестовоздвиженского храма ПЦУ", − написал Мамедов.

Темы: КрымПравославная Церковь Украины
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