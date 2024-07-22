Загибель людини на канатній дорозі: поліція веде слідчі дії в департаменті КМДА

Працівники Національної поліції проводять слідчі дії в Департаменті економіки та інвестицій міста Києва через загибель людини на канатній дорозі через Дніпро. Вилучають оригінали документів, пов’язаних із проведенням інвестиційного конкурсу з облаштування атракціону.

Джерело: Київська міська державна адміністрація, Київська міська прокуратура, Поліція Києва

Дослівно КМДА: "У Департаменті економіки та інвестицій міста Києва співробітники Національної поліції України проводять невідкладні слідчі дії – вилучення оригіналів документів, пов’язаних з проведенням інвестиційного конкурсу з облаштування атракціону "Канатна переправа через річку Дніпро від Арки дружби народів до Труханового острова".

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Деталі: За даними поліції, слідчі проводять обшуки у відповідних службах КМДА, які погодили розташування атракціону, органах державного контролю, що видавали дозволи та мали здійснювати належний контроль за його діяльністю, та безпосередньо у фірмах власника атракціону.

фото: Національна поліція

"В межах розпочатих кримінальних провадження правоохоронці допитали директора атракціону та персонал й вилучили службову документацію, яка буде вивчатись в межах призначеної експертизи дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці", – повідомили в поліції.

фото: Національна поліція

У КМДА стверджують, що департамент сприяє слідчим діям та надає потрібні документи в межах процесуальних норм.

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"Як організатору конкурсу із залучення інвестора до реалізації проєкту, Департаменту економіки та інвестицій КМДА було доручено укласти договір з переможцем інвестиційного конкурсу та замовником реалізації проєкту", – зазначають в КМДА.



Водночас у міській адміністрації наголошують, що за умовами укладеного інвестиційного договору, переможець конкурсу – інвестор – був зобов’язаний забезпечити розробку проєктної або іншої передбаченої законодавством документації, а також отримати у встановленому порядку передбачені законодавством України документи, необхідні для облаштування й експлуатації атракціону.

Крім того, у Київській міській прокуратурі повідомили, що триває розслідування причин обриву тросу на атракціоні. Наразі правоохоронці вилучили частину відеозаписів з камер, встановлених на атракціоні, а також речові докази.

Обрив канатної дороги у Києві: правоохоронці вилучили речові докази та записи камер відеоспостереження



Відео: Київська міська прокуратура pic.twitter.com/AQ4SCuPXLt — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) July 22, 2024

"Також звертаємося до свідків події та до громадян, які володіють важливою для слідства інформацією, з проханням надати відповідні покази, а також наявні фото та відеоматеріали органу досудового розслідування та прокуратурі", – йдеться в повідомленні.

фото: Київська міська прокуратура

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