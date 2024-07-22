Гибель человека на канатной дороге: полиция ведет следственные действия в департаменте КГГА
Работники Национальной полиции проводят следственные действия в Департаменте экономики и инвестиций города Киева из-за гибели человека на канатной дороге через Днепр. Изымают оригиналы документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона.
Источник: Киевская городская государственная администрация, Киевская городская прокуратура, Полиция Киева
Дословно КГГА: "В Департаменте экономики и инвестиций города Киева сотрудники Национальной полиции Украины проводят неотложные следственные действия - изъятие оригиналов документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова".
Детали: По данным полиции, следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны были осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.
"В рамках начатых уголовных производства правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", - сообщили в полиции.
В КГГА утверждают, что департамент способствует следственным действиям в расследовании и предоставляет необходимые документы в рамках процессуальных норм.
"Как организатору конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта, Департаменту экономики и инвестиций КГГА было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком реализации проекта", – отмечают в КГГА.
В то же время в городской администрации отмечают, что по условиям заключенного инвестиционного договора, победитель конкурса – инвестор – был обязан обеспечить разработку проектной или другой предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке предусмотренные законодательством Украины документы, необходимые для обустройства и эксплуатации аттракциона.
Кроме того, в Киевской городской прокуратуре сообщили, что продолжается расследование причин обрыва троса на аттракционе. Сейчас правоохранители изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.
"Также обращаемся к свидетелям происшествия и к гражданам, которые владеют важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органу досудебного расследования и прокуратуре", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- 21 июля около 13:45 в Киеве оборвалась канатная дорога через Днепр. В результате этого погиб 20-летний парень.
- Утром 22 июля его тело нашли в Днепре работники полиции совместно со спасателями ГСЧС утром 22 июля нашли тело парня, который упал в воду в результате обрыва троса канатной дороги через Днепр.
- 22 июля директор компании "Активная страна", которой принадлежит канатная дорога, Денис Курта выразил соболезнования семье погибшего парня и заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями. Также он призвал "избегать всевозможных спекуляций", пока следствие не завершится и заявил, что компания также обнародует результаты расследования.
- Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова в эфире телемарафона 22 июля заявила, что следствие будет проверять исправность и безопасность аттракциона.
- Также она добавила, что правоохранители также будут изучать действия должностных лиц, которые предоставили соответствующие разрешения, ведь в 2021 году прокуратура уже имела вопросы к этой канатной дороге. В суде доказывали, что это аттракцион повышенной опасности. Однако решением суда иск отклонили.