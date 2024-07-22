Гибель человека на канатной дороге: полиция ведет следственные действия в департаменте КГГА

Работники Национальной полиции проводят следственные действия в Департаменте экономики и инвестиций города Киева из-за гибели человека на канатной дороге через Днепр. Изымают оригиналы документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона.

Источник: Киевская городская государственная администрация, Киевская городская прокуратура, Полиция Киева

Дословно КГГА: "В Департаменте экономики и инвестиций города Киева сотрудники Национальной полиции Украины проводят неотложные следственные действия - изъятие оригиналов документов, связанных с проведением инвестиционного конкурса по обустройству аттракциона "Канатная переправа через реку Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова".

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Детали: По данным полиции, следователи проводят обыски в соответствующих службах КГГА, которые согласовали расположение аттракциона, органах государственного контроля, которые выдавали разрешения и должны были осуществлять надлежащий контроль за его деятельностью, и непосредственно в фирмах владельца аттракциона.

фото: Национальная полиция

"В рамках начатых уголовных производства правоохранители допросили директора аттракциона и персонал и изъяли служебную документацию, которая будет изучаться в рамках назначенной экспертизы исследования причин и последствий нарушения требований безопасности жизнедеятельности и охраны труда", - сообщили в полиции.

фото: Национальная полиция

В КГГА утверждают, что департамент способствует следственным действиям в расследовании и предоставляет необходимые документы в рамках процессуальных норм.

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"Как организатору конкурса по привлечению инвестора к реализации проекта, Департаменту экономики и инвестиций КГГА было поручено заключить договор с победителем инвестиционного конкурса и заказчиком реализации проекта", – отмечают в КГГА.

В то же время в городской администрации отмечают, что по условиям заключенного инвестиционного договора, победитель конкурса – инвестор – был обязан обеспечить разработку проектной или другой предусмотренной законодательством документации, а также получить в установленном порядке предусмотренные законодательством Украины документы, необходимые для обустройства и эксплуатации аттракциона.

Кроме того, в Киевской городской прокуратуре сообщили, что продолжается расследование причин обрыва троса на аттракционе. Сейчас правоохранители изъяли часть видеозаписей с камер, установленных на аттракционе, а также вещественные доказательства.

"Также обращаемся к свидетелям происшествия и к гражданам, которые владеют важной для следствия информацией, с просьбой предоставить соответствующие показания, а также имеющиеся фото и видеоматериалы органу досудебного расследования и прокуратуре", – говорится в сообщении.

фото: Киевская городская прокуратура

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