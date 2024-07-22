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Кулеба розповів колегам у Євросоюзі, як терміново допомогти енергетиці України

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоПонеділок, 22 липня 2024, 15:14
Кулеба розповів колегам у Євросоюзі, як терміново допомогти енергетиці України
Дмитро Кулеба. фото з Facebook міністра

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 липня під час онлайн-участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС закликав партнерів активізувати захист і відновлення енергетичної інфраструктури України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу українського МЗС

Деталі: Він назвав пʼять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі.

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"Перший – це посилення протиповітряної оборони. Другий – це швидкий ремонт та відновлення об'єктів генерації та розподілу. Третій – децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий – збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. Пʼятий – залучення коштів та обладнання від партнерів", – зауважив міністр.

Глава МЗС закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими пʼятьма напрямами роботи.

Кулеба також нагадав, що найбільшою стратегічною перевагою Росії все ще залишається її повітряний терор.

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У цьому контексті глава МЗС наголосив на необхідності відкинути ірраціональні страхи щодо українських ударів по легітимних військових цілях на російській території.

"Ці удари є повністю правомірними з точки зору міжнародного права і можуть реально пришвидшити завершення війни. Деякі рішення з цього приводу вже були ухвалені. Вони допомогли нам зірвати російський наступ на Харків. Нам потрібно зробити подальші кроки і розширити зону застосування", – зазначив міністр.

Кулеба також повідомив, що Україна розпочинає серію підготовчих зустрічей на рівні міністрів та радників з національної безпеки перед другим Самітом миру.

Що передувало: Минулого тижня Євросоюз виділив "Укренерго" грант у 100 млн євро, зокрема, на ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами енергообладнання.

Крім того, Естонія вирішила передати Україні безоплатно обладнання з Нарвських електростанцій.

А литовська компанія Ignitis Gamyba передає Україні обладнання з третьої Вільнюської теплоелектростанції.

Теми: енергетикавійнадопомога УкраїніКулеба Дмитро
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